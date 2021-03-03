Напівголого пасажира помітили у тролейбусі Харкова
Фотографію опублікували в одному з місцевих пабліків.
На фото видно, що пасажири навколо тепло одягнені, а чоловік сидить в транспорті практично без одягу і босоніж.
Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.
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Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.
З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.
Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
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