В Харкові буде заборонено рух деяких трамваїв

Про це повідомили в прес-службі міськради.

За інформацією Департаменту інфраструктури, це пов'язано з роботами з ремонту та регулювання контактної мережі трамвая по проспекту Московському.

3 і 4 березня з 9:30 до 14:30 буде заборонено рух трамваїв по проспекту Московському, на ділянці від залізничної станції «Лосево» до розворотного кола «південно-східний».

Рух трамваїв буде організовано наступним чином:

трамвай №23: розворотне коло «Салтівський» — пр.Тракторобудівників — пр. Московський – жд.ст « " Лосево»;

трамвай №26: Парк ім. Горького-вул.Весніна — вул. Матюшенка — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — пр. Тракторобудівників — пр. Московський – жд.ст « "Лосево".

Раніше ми писали, в Харківській області в результаті пожеж загинули 7 осіб.

З 22 лютого по 1 березня харківські рятувальники здійснили 53 виїзди на ліквідацію пожеж, 25 — для надання допомоги населенню та на дорожньо-транспортні пригоди, вісім — для знешкодження вибухонебезпечних предметів, три — на чергування, 54 — інші виїзди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

В результаті пожеж загинули семеро людей, ще троє отримали травми, одну людину врятували.

Піротехніки знешкодили 22 боєприпасів часів Другої світової війни, в тому числі 17 артснарядів і п'ять мінометних мін.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

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