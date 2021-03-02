В Харківській області зростає кількість дітей, які хворіють коронавірусом
Діти часто переносять COVID - 19 у важкій формі.
Про це передає завідувач кафедри інфекційних захворювань Харківської медичної академії Лариса Хадак.
Лікар розповіла, що якщо в період з квітня по грудень минулого року коронавірусом захворіло 485 дітей, то вже в поточному році, за два місяці, covid-19 діагностовано вже у 246-ти неповнолітніх.
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Раніше ми писали, в Харківській області в результаті пожеж загинули 7 осіб.
З 22 лютого по 1 березня харківські рятувальники здійснили 53 виїзди на ліквідацію пожеж, 25 — для надання допомоги населенню та на дорожньо-транспортні пригоди, вісім — для знешкодження вибухонебезпечних предметів, три — на чергування, 54 — інші виїзди.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
В результаті пожеж загинули семеро людей, ще троє отримали травми, одну людину врятували.
Піротехніки знешкодили 22 боєприпасів часів Другої світової війни, в тому числі 17 артснарядів і п'ять мінометних мін.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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