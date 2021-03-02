В Харківській області в результаті пожеж загинули 7 осіб
З 22 лютого по 1 березня харківські рятувальники здійснили 53 виїзди на ліквідацію пожеж, 25 — для надання допомоги населенню та на дорожньо-транспортні пригоди, вісім — для знешкодження вибухонебезпечних предметів, три — на чергування, 54 — інші виїзди.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
В результаті пожеж загинули семеро людей, ще троє отримали травми, одну людину врятували.
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Раніше ми писали, що в Харкові у вандала-невдахи не вистачило сил розбити вітрину.
Про це повідомили в одному з Telegram-каналів.
Вночі камери відеоспостереження зафіксували спробу розбити вітрину магазину на вулиці Культури-чоловік кинув у вітрину чимось важким, але вітрина на розбилася і неадекват втік.
Відео можна подивитися тут.
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