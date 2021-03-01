В Харківському метро сталася дивна подія

Як передають у прес-службі підземки, коли склад прибув на станцію, машиніст вистрибнув з вагона і побіг у хвіст поїзда, щоб перевірити задню кабіну.

У поїзді раптово спрацювала сигналізація в хвостовій кабіні складу.

Після перевірки з'ясувалося, що ніяких сторонніх осіб в кабіні не виявилося.

У прес-службі метрополітену запевнили, що інцидент не вплинув на графік руху поїздів.