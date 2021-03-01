В Харківському метро сталася дивна подія
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У поїзді раптово спрацювала сигналізація в хвостовій кабіні складу.
Після перевірки з'ясувалося, що ніяких сторонніх осіб в кабіні не виявилося.
У прес-службі метрополітену запевнили, що інцидент не вплинув на графік руху поїздів.
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Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса
Цю інформацію підтвердили в мерії.
Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.
Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.
Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".