В Харкові увагу патрульної поліції привернув підозрілий чоловік
Коли він побачив поліцейських-різко змінив напрямок рух і спробував сховатися, повідомили в прес-службі облуправління патрульної поліції.
"Під час спілкування з правоохоронцями чоловік помітно нервував. При поверхневому огляді виявилося, що під курткою у нього був пістолет", - зазначили у відомстві.
За словами чоловіка, зброю він купив в Інтернеті, пістолет був перероблений зі стартового під відстріл бойових патронів.
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Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса
Цю інформацію підтвердили в мерії.
Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.
Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.
Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, загиблий Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".