В Харкові увагу патрульної поліції привернув підозрілий чоловік

Коли він побачив поліцейських-різко змінив напрямок рух і спробував сховатися, повідомили в прес-службі облуправління патрульної поліції.

"Під час спілкування з правоохоронцями чоловік помітно нервував. При поверхневому огляді виявилося, що під курткою у нього був пістолет", - зазначили у відомстві.

За словами чоловіка, зброю він купив в Інтернеті, пістолет був перероблений зі стартового під відстріл бойових патронів.