В Харківській області помічені колонії гризунів
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За минулий тиждень у посівах озимої пшениці та ріпаку виявили наявність гризунів чисельністю 1-2 колонії на гектарі з поширеністю 78-100%.
У багаторічних травах їх чисельність становила 1-4 колонії на гектарі при поширеності 100%; на неораних землях 1,8 -3 колонії на гектарі при поширеності 100%.
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"Зараз стримуючими факторами для мишоподібних гризунів є періодичні відлиги, ожеледь і замерзання талої води на полях і в норах. Стабільна температура повітря, тривалий період без снігового покриву або ж наявність стабільного снігового покриву сприятиме життєдіяльності гризунів", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса
Цю інформацію підтвердили в мерії.
Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.
Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.
Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, загиблий Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".