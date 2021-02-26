"Зараз стримуючими факторами для мишоподібних гризунів є періодичні відлиги, ожеледь і замерзання талої води на полях і в норах. Стабільна температура повітря, тривалий період без снігового покриву або ж наявність стабільного снігового покриву сприятиме життєдіяльності гризунів", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса

Цю інформацію підтвердили в мерії.

Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.

Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.

Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, загиблий Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".