Під Харковом вивісять прапори ОУН
У Богодухівській міській територіальній громаді вивішуватимуть червоно-чорні прапори ОУН.
Як повідомляє "Харків Today", прапори ОУН підніматимуть нарівні з державним прапором.
"За 30 кілометрів від російського кордону майорітиме червоно-чорний прапор. Саме за це я воював", — зазначив керівник "Об'єднання добровольців" Харківської області Артур Трепелець.
Прапор ОУН підніматимуть біля адміністративної будівлі міськради у дні, пов'язані з видатними подіями національно-визвольної боротьби України та увічнення пам'яті загиблих.
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Раніше ми писали, що на сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса
Цю інформацію підтвердили в мерії.
Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.
Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.
Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, загиблий Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".