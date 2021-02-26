Перше щеплення проти коронавірусу в Харківській області зробили лікарю

Про це повідомив директор "інфекціонки" Павло Нартов.

"Це жінка, яка працює в ковідному відділенні з важкими хворими, кисневозалежними хворими. У цьому відділенні більше вірусне навантаження, тому ймовірність інфікування лікарів, медичного персоналу найвища", - сказав Нартов.

Китайським вірусом вона ще не хворіла.

Крім того, вакцину отримали перші 20 медпрацівників обласної дитячої інфекційної лікарні.

За рекомендаціями ВООЗ у Харкові робитимуть 100 щеплень у зміну.

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Згідно дані системи моніторингу поширення захворювання на сайті РНБО, за минулу добу виявили 331 новий випадок захворювання коронавірусом.

Всього на Харківщині з початку пандемії зареєстрували 83137 інфікованих ковід-19.

Від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, за час епідемії померли 1568 осіб, за минулу добу померли 9 хворих.

При цьому 76344 хворих вже одужали, 127 з них-за останню добу, 5225 осіб ще хворіють, 295 інфікованих зараз знаходяться в активній фазі захворювання.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

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