Екологи закликають харків'ян не купувати первоцвіти

Про це повідомили в Державної екологічної інспекції.

"Масовий збір ранньоквітучих видів рослин призводить до знищення популяції окремих видів", – кажуть екологи.

Торгівля ранніми квітами, причому не тільки продаж, а й купівля, є порушенням законів України "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ", "Про охорону навколишнього середовища України" та інших.

За купівлю або продаж загрожує штраф на суму від 1700 до 3655 гривень, з конфіскацією рослин або без такої.

За порушення або погіршення середовища рослин, які занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне вилучення їх із середовища, а також порушення умов утримання або вирощування таких рослин у ботанічних садах штраф буде від 340 до 510 грн, з конфіскацією рослин.

Раніше ми писали, що в Харкові спалахнула пожежа в центрі раннього розвитку

У дитячому центрі, який розташовується на 1-му поверсі висотки, спалахнули меблі на площі близько 10 кв. м.

До прибуття рятувальників вихователі евакуювали 6 дітей.

Пожежу ліквідували за 45 хвилин. На щастя, постраждалих немає.

Офіційна причина пожежі-встановлюється.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".