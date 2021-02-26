Екологи закликають харків'ян не купувати первоцвіти
Про це повідомили в Державної екологічної інспекції.
"Масовий збір ранньоквітучих видів рослин призводить до знищення популяції окремих видів", – кажуть екологи.
Торгівля ранніми квітами, причому не тільки продаж, а й купівля, є порушенням законів України "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ", "Про охорону навколишнього середовища України" та інших.
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За купівлю або продаж загрожує штраф на суму від 1700 до 3655 гривень, з конфіскацією рослин або без такої.
За порушення або погіршення середовища рослин, які занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне вилучення їх із середовища, а також порушення умов утримання або вирощування таких рослин у ботанічних садах штраф буде від 340 до 510 грн, з конфіскацією рослин.
Раніше ми писали, що в Харкові спалахнула пожежа в центрі раннього розвитку
У дитячому центрі, який розташовується на 1-му поверсі висотки, спалахнули меблі на площі близько 10 кв. м.
До прибуття рятувальників вихователі евакуювали 6 дітей.
Пожежу ліквідували за 45 хвилин. На щастя, постраждалих немає.
Офіційна причина пожежі-встановлюється.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".