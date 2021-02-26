На сайті Харківської міськради прибрали розділ про Геннадія Кернеса
Цю інформацію підтвердили в мерії.
Зміни в структуру ресурсу внесли після того як пройшло засідання міської ради.
Раніше на головному сайті міської ради був розділ, якому присвячений меру, а також його фото. Після смерті сторінка зберегла свій вигляд, але в середу, 24 лютого депутати припинили повноваження міського голови.
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Розділ, який присвячений меру пропав з сайту, але, загиблий Геннадій Кернес все ще значиться членом виконавчого комітету.
Крім того ми писали, що харків'янка перетворила квартиру на звалище
Пенсіонерка назбирала з навколишніх смітників стільки сміття, що сама не може увійти в квартиру і живе пряво в дверях квартири.
Місцеві жителі припускають, що пенсіонерка може бути психічно нездорова.
"Не зовсім здорова сусідка назбирала стільки сміття в свою квартиру, що сама не може там жити. Живе вона прямо в дверях квартири. Запах просто жахливий, сміття вивалюється з вікон і дверей в буквальному сенсі", - йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
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