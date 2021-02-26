В Харківській області зростає кількість спроб покінчити життя самогубством серед дітей

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Харківської області, щорічно зростає кількість спроб вчинити суїцид неповнолітніми.

У 2019 році були зафіксовані 24 спроби, в 2020 році — 34 спроби, за перші два місяці 2021 року — 11 спроб.

Серед причин самогубств серед неповнолітніх-бажання привернути до себе увагу близьких і оточуючих, негативна атмосфера будинку, нерозділене кохання, булінг і участь в сумнівних групах в соціальних мережах, небезпечних челленджах.

Крім того ми писали, що харків'янка перетворила квартиру на звалище

Пенсіонерка назбирала з навколишніх смітників стільки сміття, що сама не може увійти в квартиру і живе пряво в дверях квартири.

Місцеві жителі припускають, що пенсіонерка може бути психічно нездорова.

"Не зовсім здорова сусідка назбирала стільки сміття в свою квартиру, що сама не може там жити. Живе вона прямо в дверях квартири. Запах просто жахливий, сміття вивалюється з вікон і дверей в буквальному сенсі", - йдеться в повідомленні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".