В Харківській області зростає кількість спроб покінчити життя самогубством серед дітей
Як повідомляють у прес-службі прокуратури Харківської області, щорічно зростає кількість спроб вчинити суїцид неповнолітніми.
У 2019 році були зафіксовані 24 спроби, в 2020 році — 34 спроби, за перші два місяці 2021 року — 11 спроб.
Серед причин самогубств серед неповнолітніх-бажання привернути до себе увагу близьких і оточуючих, негативна атмосфера будинку, нерозділене кохання, булінг і участь в сумнівних групах в соціальних мережах, небезпечних челленджах.
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Крім того ми писали, що харків'янка перетворила квартиру на звалище
Пенсіонерка назбирала з навколишніх смітників стільки сміття, що сама не може увійти в квартиру і живе пряво в дверях квартири.
Місцеві жителі припускають, що пенсіонерка може бути психічно нездорова.
"Не зовсім здорова сусідка назбирала стільки сміття в свою квартиру, що сама не може там жити. Живе вона прямо в дверях квартири. Запах просто жахливий, сміття вивалюється з вікон і дверей в буквальному сенсі", - йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".