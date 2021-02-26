В Харківській області за добу зафіксували нових хворих вірусом
Згідно з даними системи моніторингу поширення захворювання на сайті РНБО, за минулу добу виявили 331 новий випадок захворювання коронавірусом.
Всього на Харківщині з початку пандемії зареєстрували 83137 інфікованих COVID -19.
Від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, за час епідемії померли 1568 осіб, за минулу добу померли 9 хворих.
Пластичні хірурги занесли Аллі Пугачовій смертельну інфекцію: "Тихо загиналася"
Змучений хворобами 91-річний Чапкіс вийшов на зв'язок і розповів, що з ним зараз: "Уже три дні..."
Анджеліна Джолі красиво вигнулася в морі, показавши свої мокрі принади: "Афродіта"
Онука-красуня легендарного Чапкіса з бездонним декольте змусила чоловіків пищати від захвату: "Белла!"
Трагічна звістка облетіла Харків: зупинилося серце дівчини, яку збили в резонансній ДТП
При цьому 76344 хворих вже одужали, 127 з них-за останню добу, 5225 осіб ще хворіють, 295 інфікованих зараз знаходяться в активній фазі захворювання.
Крім того ми писали, що харків'янка перетворила квартиру на звалище
Пенсіонерка назбирала з навколишніх смітників стільки сміття, що сама не може увійти в квартиру і живе пряво в дверях квартири.
Місцеві жителі припускають, що пенсіонерка може бути психічно нездорова.
"Не зовсім здорова сусідка назбирала стільки сміття в свою квартиру, що сама не може там жити. Живе вона прямо в дверях квартири. Запах просто жахливий, сміття вивалюється з вікон і дверей в буквальному сенсі", - йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".