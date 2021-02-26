В Харківській області за добу зафіксували нових хворих вірусом

Згідно з даними системи моніторингу поширення захворювання на сайті РНБО, за минулу добу виявили 331 новий випадок захворювання коронавірусом.

Всього на Харківщині з початку пандемії зареєстрували 83137 інфікованих COVID -19.

Від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, за час епідемії померли 1568 осіб, за минулу добу померли 9 хворих.

При цьому 76344 хворих вже одужали, 127 з них-за останню добу, 5225 осіб ще хворіють, 295 інфікованих зараз знаходяться в активній фазі захворювання.

Крім того ми писали, що харків'янка перетворила квартиру на звалище

Пенсіонерка назбирала з навколишніх смітників стільки сміття, що сама не може увійти в квартиру і живе пряво в дверях квартири.

Місцеві жителі припускають, що пенсіонерка може бути психічно нездорова.

"Не зовсім здорова сусідка назбирала стільки сміття в свою квартиру, що сама не може там жити. Живе вона прямо в дверях квартири. Запах просто жахливий, сміття вивалюється з вікон і дверей в буквальному сенсі", - йдеться в повідомленні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".