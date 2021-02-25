Вибух прогримів на території приватного будинку під Харковом
У поліції повідомили, що в будинок місцевого жителя невідомі закинули гранату.
На місце прибули оперативні служби. Під час огляду території домоволодіння правоохоронці встановили, що вибухнула граната РГД.
За словами 50-річного господаря будинку, він ні з ким не конфліктував і погроз не отримував.
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Інформація про те, що трапилося внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.
Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Поліція розшукує зловмисників.
Крім того ми писали, що харків'янка перетворила квартиру на звалище
Пенсіонерка назбирала з навколишніх смітників стільки сміття, що сама не може увійти в квартиру і живе пряво в дверях квартири.
Місцеві жителі припускають, що пенсіонерка може бути психічно нездорова.
"Не зовсім здорова сусідка назбирала стільки сміття в свою квартиру, що сама не може там жити. Живе вона прямо в дверях квартири. Запах просто жахливий, сміття вивалюється з вікон і дверей в буквальному сенсі", - йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".