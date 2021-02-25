В Харківській області горів приватний будинок
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
Подія трапилася ввечері 24 лютого в пер. річній 7 в смт. Козача Лопань.
До приїзду пожежників у будинку горіли дерев'яні конструкції перекриття, покрівлі та горищного приміщення житлового будинку на площі близько 140 кв. м.
Передбачувана причина пожежі-коротке замикання електропроводки.
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Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.
Будинок зсередини повністю вигорів.
Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.
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