В Харківській області горів приватний будинок

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подія трапилася ввечері 24 лютого в пер. річній 7 в смт. Козача Лопань.

До приїзду пожежників у будинку горіли дерев'яні конструкції перекриття, покрівлі та горищного приміщення житлового будинку на площі близько 140 кв. м.

Передбачувана причина пожежі-коротке замикання електропроводки.

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Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.

Будинок зсередини повністю вигорів.

Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

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