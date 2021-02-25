В Харкові нові випадки захворювання коронавірусом
Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради
Станом на 25 лютого в Харкові з початку епідемії зареєстровано 56 129 випадків захворювання вірусом, за добу зафіксували 281 хворого вірусом.
Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 82 802 випадки захворювання COVID -19, 5 026 осіб перебувають під медичним наглядом, 76 217 пацієнтів одужали, 1 559-померли.
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Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.
Будинок зсередини повністю вигорів.
Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".