В Харкові нові випадки захворювання коронавірусом

Про це повідомили в прес-службі Харківської міськради

Станом на 25 лютого в Харкові з початку епідемії зареєстровано 56 129 випадків захворювання вірусом, за добу зафіксували 281 хворого вірусом.

Всього в Харківській області за період спостереження лабораторно підтверджено 82 802 випадки захворювання COVID -19, 5 026 осіб перебувають під медичним наглядом, 76 217 пацієнтів одужали, 1 559-померли.

Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.

Будинок зсередини повністю вигорів.

Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".