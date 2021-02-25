В Харківській області чотири товариші заради грошей зважилися на злочин

Про це повідомили в прес - службі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України

Недалеко від села Мілове Великобурлуцького району, прикордонники запобігли спробі передачі контрабандного товару.

Військовослужбовці затримали чотирьох українців, які на автомобілі УАЗ намагалися незаконно переправити з території Росії майже 1 200 банок курильної суміші для кальянів.

На товарі були російські акцизні марки.

Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.

Будинок зсередини повністю вигорів.

Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".