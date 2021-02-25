В Харківську область доставили вакцину від коронавірусу
Про це повідомили в прес-службі обладміністрації.
24 лютого на Харківський Обласний аптечний склад доставили першу партію вакцини CoviShield-30400 доз.
"Ця партія вакцини призначена для вакцинації медичних працівників регіону. "Вакцинація в області розпочнеться вже сьогодні", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.
Будинок зсередини повністю вигорів.
Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".