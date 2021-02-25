В Харкові пенсіонерка пережила величезний стрес
Про це повідомляють у телеграм-каналі «ХС. Салтівка».
У Харкові, в багатоповерхівці на Салтівці сталася пожежа-ніч на 25 лютого загорілася квартира на вул.Бучми.
Епіцентром загоряння стала квартира на 2 поверсі.
На місці працювали рятувальники, які виявили в палаючій квартирі бабусю і допомогли їй вибратися на вулицю.
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Деталі НП встановлюються.
Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.
Будинок зсередини повністю вигорів.
Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".