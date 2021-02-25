В Харкові пенсіонерка пережила величезний стрес

Про це повідомляють у телеграм-каналі «ХС. Салтівка».

У Харкові, в багатоповерхівці на Салтівці сталася пожежа-ніч на 25 лютого загорілася квартира на вул.Бучми.

Епіцентром загоряння стала квартира на 2 поверсі.

На місці працювали рятувальники, які виявили в палаючій квартирі бабусю і допомогли їй вибратися на вулицю.

Деталі НП встановлюються.

Раніше ми писали, що на Харківщині в згорілому будинку знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Довгеньке Ізюмського району. під час гасіння пожежі в приватному будинку рятувальники знайшли тіло власника.

Будинок зсередини повністю вигорів.

Пожежу було ліквідовано за 2 години, попередня причина її виникнення – необережне поводження з вогнем.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".