Харківська міськрада в черговий раз присвоїла проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Дане рішення було прийнято на сесії міської ради, його підтримали 57 депутатів.

Секретар міськради Ігор Терехов заявив, що Жуков «здобув перемогу над нацизмом» і, що «хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього».

Раніше ми писали, що на фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу

Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.

"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".