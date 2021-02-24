Ппоказник захворюваності на грип та ГРВІ в Харківській області зріс на 19,5%

Про це передають у Харківському обласному лабораторному центрі, госпіталізовано 512 осіб, з них 74 дитини.

Всього минулого тижня з урахуванням випадків 19 в області на ГРВІ та грип захворіли 6 908 осіб, з них 3221 (46,6%) - діти віком до 17 років.

Перевищено рівень епідемічного порогу у Борівському (на 74,0%), Вовчанському (на 39,7%), Зачепилівському (на 12,2%), Куп'янському (на 2,5%) та Лозівському (на 21,2%) районах, а також у місті Лозова (на 21,2%).

Найнижчий показник зареєстрований у Золочівському районі-80,82 на 100 тис.населення.

Раніше ми писали про вбивство біля Харківського супермаркету-підозрюваного затримали.

У прес-службі обласного управління Нацполіції інформацію про затримання підтвердили. Нападником виявився 50-річний чоловік. За версією слідства, мотивом вбивства міг стати грошовий борг.

Чоловіка знайшли на території Вільхівської сільради. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ("вбивство").

Якщо провина фігуранта буде доведена, йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".