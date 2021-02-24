Харківські судді скаржаться на мізерні зарплати

Про це передають у Вищій раді правосуддя.

Працівники Господарського суду заявили, що, крім невисоких зарплат, їм не вистачає коштів для матеріально-технічного забезпечення правосуддя.

"Вища рада правосуддя в черговий раз підкреслює, що питання фінансового забезпечення судової влади для держави є надважливим. Адже саме фінансування сфери правосуддя є невід'ємною частиною гарантування незалежного суду", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.

Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.

Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.

В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".