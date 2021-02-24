Харківські судді скаржаться на мізерні зарплати
Про це передають у Вищій раді правосуддя.
Працівники Господарського суду заявили, що, крім невисоких зарплат, їм не вистачає коштів для матеріально-технічного забезпечення правосуддя.
"Вища рада правосуддя в черговий раз підкреслює, що питання фінансового забезпечення судової влади для держави є надважливим. Адже саме фінансування сфери правосуддя є невід'ємною частиною гарантування незалежного суду", - йдеться в повідомленні.
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Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.
Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.
Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.
В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".