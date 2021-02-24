Харківського депутата Андрія Лесика під час чергових зборів міськради винесли з трибуни

Лесик почав свій виступ російською мовою-депутати в залі почали кричати, щоб той говорив "українською", але нардеп продовжив і почав розповідати про "озброєний держпереворот на Майдані".

Тут же на нього накинулися його колеги-депутати і влаштували йому справжній рознос.

Спочатку депутати кричали "ганьба", а після почали силою виганяти Лесика з-за трибуни, хтось навіть хлюпнув у нардепа водою.

Терехов позбавив слова Лесика, щоб конфлікт не тривав.

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Відео конфлікту можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що на фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу

Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.

"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.

кернес

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".