Харківського депутата Андрія Лесика під час чергових зборів міськради винесли з трибуни

Лесик почав свій виступ російською мовою-депутати в залі почали кричати, щоб той говорив "українською", але нардеп продовжив і почав розповідати про "озброєний держпереворот на Майдані".

Тут же на нього накинулися його колеги-депутати і влаштували йому справжній рознос.

Спочатку депутати кричали "ганьба", а після почали силою виганяти Лесика з-за трибуни, хтось навіть хлюпнув у нардепа водою.

Терехов позбавив слова Лесика, щоб конфлікт не тривав.

Відео конфлікту можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що на фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу

Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.

"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".