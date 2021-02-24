У Харкові станцію метро Спортивна заволокло димом

Кадри з'явилися в декількох телеграм-каналах.

Як повідомили в прес-службі метрополітену, близько 19.45 біля пішохідного переходу біля станції «Спортивна» з'явився дим.

Частина диму затягнуло і на станцію теж, для його видалення була переключена вентиляція.

Причиною події стало те, що футбольні фанати запалили фаєри в переході метро.

Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.

Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.

Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.

В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".