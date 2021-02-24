Ситуацію з поганим харчуванням дітей на Харківщині почали розслідувати поліцейські

Новий власник дитячих садків не зумів вчасно забезпечити дошкільнят обов'язковими продуктами, передає "Об'єктив".

"Дійшло до того, що дітям навіть хліба не давали. Не кажучи вже про м'ясо, рибу, молочні продукти або фрукти. Одна каша і морквяне або бурякове пюре", - розповіла мати одного з вихованців дитячого садка.

Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.

"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.

Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".