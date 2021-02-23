В Харкові пропала жінка

Дем'янець Тамара Василівна 1965 року народження в день зникнення була одягнена в темно-синю куртку, червону шапку, чоботи зимові.

Живе на Салтівському шосе, може бути в районі Салтівки або нових будинків так як працює на Танкопія.

Вийшла з дому 21 лютого без телефону, відтоді на зв'язок не виходила.

Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу жінку-повідомте за телефоном + 380661886357 або 102.

Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.

Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.

Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.

В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".