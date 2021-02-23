В Харкові пропала жінка
Дем'янець Тамара Василівна 1965 року народження в день зникнення була одягнена в темно-синю куртку, червону шапку, чоботи зимові.
Живе на Салтівському шосе, може бути в районі Салтівки або нових будинків так як працює на Танкопія.
Вийшла з дому 21 лютого без телефону, відтоді на зв'язок не виходила.
Якщо у вас є яка-небудь інформація про зниклу жінку-повідомте за телефоном + 380661886357 або 102.
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Крім того ми писали, що в Харківській області знайшли зниклу 63-річну пенсіонерку.
Мешканка села Залиман Ізюмського району (колишній Балаклійський) пішла з дому 20 лютого близько 21.00 і зникла безслідно.
Правоохоронці оглянули територію неподалік від будинку розшукуваної, також перевірили занедбані будівлі та ліс, але в окрузі жінки не виявилося.
В результаті 63-річну мешканку Балаклійщини знайшли за 40 км від будинку.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
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