В Харкові комунальники здивували місцевих жителів

Перед приїздом чиновника працівники почали засипати бруд снігом.

Кадри з'явилися на сторінці «Х**вий Харків».

Щоб все було в світлих тонах, комунальні служби вирішили очистити вулиці від брудного снігу і замість того, щоб прибирати брудний сніг, вирішили засипати його чистим. З боку могло здатися, що комунальники "латають" ями снігом.

Чиновник все ж приїхав селище, але чи оцінив старання комунальників, не відомо.



Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.

"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.

Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".