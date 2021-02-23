В Харкові комунальники здивували місцевих жителів
Перед приїздом чиновника працівники почали засипати бруд снігом.
Кадри з'явилися на сторінці «Х**вий Харків».
Щоб все було в світлих тонах, комунальні служби вирішили очистити вулиці від брудного снігу і замість того, щоб прибирати брудний сніг, вирішили засипати його чистим. З боку могло здатися, що комунальники "латають" ями снігом.
Чиновник все ж приїхав селище, але чи оцінив старання комунальників, не відомо.
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"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.
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