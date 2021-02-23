В Харкові кондитерська потрапила в скандал

Кондитерська вирішила нагадати українцям про "свято", яке є днем створення радянської Червоної Армії.

Заклад пропонує придбати торти 23 лютого з цифрою "23".

У мережі розгорілася суперечка, так як цю дату в Україні святкують багато людей. Власники кондитерської намагалися виправдатися, але вибачень не було, пише "24 канал".

"І не важливо, до чого і як приурочена ця дата. Для дуже багатьох-це важливий день, день народження. І ми готові зробити смачні торти на будь-який смак", - сказали власники кондитерської в Харкові.

Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.

"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.

Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".