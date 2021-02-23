На фасаді Харківської міськради встановлять меморіальну дошку покійному Геннадію Кернесу
Таке рішення 23 лютого прийняла члени топонімічної комісії.
"Наш з вами обов'язок-вшанувати його пам'ять і дати можливість встановити меморіальну дошку на будівлі міської ради. Питання буде опрацьовано, буде підготовлений відповідний ескіз", - сказав перший заступник міського голови Олександр Новак.
Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.
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Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.
"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.
Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
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