В Харкові на Гагаріна невідомий збив собаку, імовірно вівчарку

Собака жива, лежить на пішохідному, передає "ХС Харків".

"Можливо чийсь улюбленець загубився. Поспішайте, так як наїзника більше цікавить машина, собаці схоже, що допомагати ніхто не збирається", - йдеться в повідомленні.

"Може хтось проїжджає повз, собачка на тому ж місці? Люди готові виїхати за нею", "хто на місці наберіть якщо не складно", "схоже ніхто не збирається допомагати" а той хто Залив відео?!міг би і допомогти, а не відео заливати", - пишуть в коментарях.

Відео - тут.

Крім того ми писали, що на Салтівці жінка стрибнула з 12 поверху будинку.

Як передає телеграм-канал "Харків лайф", вона піднялася на 12 поверх, розклала свої речі - телефон, документи, валізу - і стрибнула.

"Кажуть, що у неї був рак, можливо це і стало причиною", - пишуть автори публікації.

Відомо, що Харків знаходиться серед лідерів за кількістю самогубств в Україні.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".