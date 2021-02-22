В Харкові чоловік влаштував погром у магазині
У прес-службі обласного управління Нацполіції розповіли, що копів викликали охоронці супермаркету.
"Неадекват на Салтівці розніс" АТБ " і заляпав все кров'ю. Сьогодні на Тракторобудівників, 107 братика сильно розмотало: носився з ножем по маркету, бив вітрини, після чого був скручений поліцейськими", - написали в соцмережах.
Чоловік розбив дві пляшки пива, його забрали до лікарні.
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Крім того ми писали, що в Харкові протягом доби затримали 12 осіб прямо на вулиці
Патрульні затримали людей, у яких з собою були наркотики, заборонені речовини правоохоронці виявили під час оглядів.
Порушників разом з наркотиками патрульні передали слідчим. Якщо їх провину доведуть, їм загрожує кримінальна відповідальність і в'язниця.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".