Під Харковом чоловік повис на балконі

У прес-службі ГУНП розповіли, що їм надійшло повідомлення, що на останньому поверсі багатоквартирного будинку повис 41-річний чоловік.

На місце оперативно виїхала група патрульної поліції, працівники ДСНС та медики. Рятувальники кілька хвилин тримали висить вниз головою чоловіка за ногу і намагалися затягнути його всередину.

"У Васищево якийсь солевик мало не стрибнув з балкона. Висів у позі Людини-павука", - пишуть у соцмережах.

Відео можна подивитися тут.

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4 лютого 2016 року жінка з поламаною правою рукою перебувала вдома разом з рідним братом чоловіка. Вона зайшла у ванну кімнату і побачила, що родич в черговий взяв її таз для білизни і затіяв прання.

Жінка влаштувала скандал, і її новоспечений родич вирішив зламати їй палець.

"Через дві поламані руки я нічого не могла робити. Крім того, у мене похитнулася психіка від дій родича", - заявила в суді постраждала Ірина.

Чоловік свою провину не визнав і сказав, що жінка на нього "напала".

Київський районний суд визнав винним 44-річного харків'янина (ч.1 ст. 122 КК України) і засудив його до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки, а також він зобов'язаний і виплатити постраждалій 50 тисяч гривень моральної шкоди.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

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