В Харкові протягом доби затримали 12 осіб прямо на вулиці
Патрульні затримали людей, у яких з собою були наркотики, заборонені речовини правоохоронці виявили під час оглядів.
Порушників разом з наркотиками патрульні передали слідчим. Якщо їх провину доведуть, їм загрожує кримінальна відповідальність і в'язниця.
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На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.
Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушке. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.
В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.
До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.
Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".