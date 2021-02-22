В Харкові покарають чоловіка через сімейну сварку

4 лютого 2016 року жінка з поламаною правою рукою перебувала вдома разом з рідним братом чоловіка. Вона зайшла у ванну кімнату і побачила, що родич в черговий взяв її таз для білизни і затіяв прання, передає "Об'єктив".

Жінка влаштувала скандал, і її новоспечений родич вирішив зламати їй палець.

"Через дві поламані руки я нічого не могла робити. Крім того, у мене похитнулася психіка від дій родича", - заявила в суді постраждала Ірина.

Чоловік свою провину не визнав і сказав, що жінка на нього "напала".

Київський районний суд визнав винним 44-річного харків'янина (ч.1 ст. 122 КК України) і засудив його до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки, а також він зобов'язаний і виплатити постраждалій 50 тисяч гривень моральної шкоди.

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На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.

Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушке. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.

В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".