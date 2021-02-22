На Харківщині розшукують нездорову жінку

Родичі зниклої заявили, що жінка хворіє на шизофренію.

Рано вранці 20 лютого Валентина Завгородня вийшла з дому і не повернулася.

Прикмети: зріст 160 см, міцної статури, коротке чорне волосся, очі карі.

Була одягнена в чорну куртку з блискучими вставками, штани сірого кольору, синю кофту, зверху на кофту-халат на блискавці, на ногах фіолетові калоші.

Кому відомо, де може перебувати Валентина Завгородня, повідомте за телефонами: (057249) 2-09-02, 0957940700, 0953500453.

Крім того ми писали, що в Харкові дівчина роздяглася в метро

На такий вчинок її спонукало бажання зняти ефектний ролик для популярної соцмережі Тік Тік.

Харків'янка зняла штани і поклала банний рушник на ноги, після вона позбулася кофти, залишившись в легкій ночнушке. На відео можна помітити, що блогерка червоніла, блідла і нервово сміялася.

В кінці вона обернула волосся рушником, ніби як вийшла з душу.

До слова, у Харкові трамвай зійшов з рейок і відлетів убік, кадри НП: є постраждалі.

Як повідомляла Politeka, юна харків'янка вирішила роздягнутися в метро заради ефектного ролика:"червоніла, блідла і нервово сміялася".

Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".