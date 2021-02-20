В Харкові розшукують дівчину
Про це повідомили в громадській організації "Пошуковий загін "Ангел".
Волонтери розшукують 36-річну Світлану Єфременко. Дівчина ще 9 лютого пішла з дому і пропала.
Востаннє Світлана виходила на зв'язок з близькими 11 лютого.
Імовірно дівчина може перебувати в Холодногірському районі Харкова.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Позитиву з "Время и Стекло" знайшли ефектну заміну Дорофєєвої: "Хай пробачить мені Надя..."
У Росії сталася масштабна залізнична катастрофа: перші подробиці і кадри наслідків
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
Грайлива Кароль скинула ліфчик заради нового експерименту, Потап не встоїть: "Ого, Тіна..."
Світлана була одягнена в подовжену темну куртку з рожевим хутром, білу шапку зі стразами, взута в чорні півчобітки з сірим хутром.
Якщо у вас є яка-небудь інформація, повідомте за телефоном (068) 11-00-911 або на спецлінію 102.
Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.
11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".
18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому
Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.
Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.
Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".