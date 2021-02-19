В Харківському районі вночі сталася пожежа

Про це повідомили в оперативному зведенні ХОДА.

Як з'ясувалося, на вулиці Сабурній горів приватний будинок. Під час гасіння бійці ДСНС знайшли тіло хлопця. Загиблому було близько 25 років.

Причину загоряння встановлюють експерти.

Пожежна машина з Дніпра, фото: скріншот You Tube

Популярні новини зараз

41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."

Українська дівчина Бонда Куриленко посвітила бюстом в занадто ефектному декольте: "Цікава поза"

Мішель Андраде поїхала разом з Позитивом подалі від Дорофєєвої, мрії збуваються: "Ого, не знали!"

Останні хвилини життя: 20-річний харків'янин стрибнув з балкона квартири, перед цим записавши відео

Кароль розкрила секрет про вагітність і Дана Балана: "Якесь диво, а не ...»
Показати ще

Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.

11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".

18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому

Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.

Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.

Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".