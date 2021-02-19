В Харківському районі вночі сталася пожежа

Про це повідомили в оперативному зведенні ХОДА.

Як з'ясувалося, на вулиці Сабурній горів приватний будинок. Під час гасіння бійці ДСНС знайшли тіло хлопця. Загиблому було близько 25 років.

Причину загоряння встановлюють експерти.

Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.

11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".

18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому

Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.

Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.

Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".