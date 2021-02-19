В Харкові знайшли страждаючу на шизофренію бабусю

Бабуся сиділа в залі очікування на Південному вокзалі, повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

Галина Іванівна Чех хворіє на шизофренію, 11 лютого вона вийшла з дому в с.Чернігівське Лозівського району і додому не повернулася. Як вона потрапила до Харкова, поки невідомо.

18 лютого волонтери та поліція передали її рідним.

Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.

11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".

18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому

Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.

Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.

Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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