Під Харковом з різницею в хвилину сталися пожежі на підприємствах

Як повідомили в ДСНС, 17 лютого о 21: 19 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в металевій сушці дров на території підприємства в с.Тихе.

А буквально через хвилину після першого виклику, о 21:20 надійшло повідомлення про пожежу в с.Хотомля того ж Вовчанського району.

Причина пожежі та збитки також встановлюються, загиблих та постраждалих немає.

Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.

Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.

Подробиці події з'ясовуються.

Відео руйнувань можна подивитися тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".