Секретар міськради Харкова Ігор Терехов розповів, скільки коштуватиме проїзд у метро

Про це в інтерв'ю руху "Чесно".

"Хочу вам сказати, що я не буду піднімати ціни ні на метрополітен, ні на проїзд у транспорті. Це моя позиція. У разі необхідності будемо дотувати з міського бюджету", - зазначив Терехов.

Відповідаючи на питання - чи можна встановити в транспорті тариф в 4 гривні, Терехов заявив, що це призведе до колапсу.

Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.

Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.

Подробиці події з'ясовуються.

Відео руйнувань можна подивитися тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".