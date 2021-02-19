Секретар міськради Харкова Ігор Терехов розповів, скільки коштуватиме проїзд у метро
Про це в інтерв'ю руху "Чесно".
"Хочу вам сказати, що я не буду піднімати ціни ні на метрополітен, ні на проїзд у транспорті. Це моя позиція. У разі необхідності будемо дотувати з міського бюджету", - зазначив Терехов.
Відповідаючи на питання - чи можна встановити в транспорті тариф в 4 гривні, Терехов заявив, що це призведе до колапсу.
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Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.
Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.
Подробиці події з'ясовуються.
Відео руйнувань можна подивитися тут.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".