В Харківській області коронавірус підтверджений у 184 осіб
Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.
З них 165 — жителі Харківського району (155-жителі міста Харкова). 15 хворих-жителі Куп'янського та 4-Ізюмського районів.
За минулу добу померло 7 харків'ян.
Раніше ми писали, в Харкові пошкодили вікна та фасад магазину.
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Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.
Подробиці події з'ясовуються.
Відео руйнувань можна подивитися тут.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".