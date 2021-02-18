Вдова мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська опублікувала смішне відео зі своїм собакою
На відео улюбленець сім'ю позував у вбранні "священика". Собаку нарядили в чорну накидку з білими воланами і червоними гудзиками, на голову пса наділи високу тверду шапку.
Смішні кадри Оксана опублікувала в Instagram- сторіс.
Нещодавно ми писали, що в Харкові пошкодили вікна і фасад магазину.
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Останні хвилини життя: 20-річний харків'янин стрибнув з балкона квартири, перед цим записавши відео
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Нападу вандалів піддався магазин на площі Свободи, про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Судячи з опублікованих кадрів, неадеквати стріляли у вікна магазину.
Подробиці події з'ясовуються.
Відео руйнувань можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що в Харкові вночі 20-річний хлопець стрибнув з балкона квартири
Перед тим як зістрибнути, він записував сторізи в Instagram, в яких прощався з усіма, повідомляє телеграм-канал "ХС Харків".
"Шкода пацана, нерозділене кохання в 20 років це п**єц звичайно, нікому було виговоритися, хоча б мамі, друзям було п * х", " щиро шкода хлопця ...горе батькам ...", "Ох батьки його звичайно будуть заганятися тепер до кінця життя на рахунок його слів з приводу того що йому нічого не дали", - пишуть харків'яни в коментарях.
Відео останніх хвилин життя хлопця тут.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".