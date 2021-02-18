В Харкові мікроавтобус влетів в опору

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Харкова.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса "Volkswagen" порушив п.12.1 (швидкість руху) ПДР України і врізався в опору автовокзалу.

«В результаті аварії ніхто не постраждав", - розповіли в поліції.

На водія мікроавтобуса "Volkswagen" патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП) КУпАП.

Раніше ми писали, що в Харкові вночі 20-річний хлопець стрибнув з балкона квартири

Перед тим як зістрибнути, він записував сторізи в Instagram, в яких прощався з усіма, повідомляє телеграм-канал "ХС Харків".

"Шкода пацана, нерозділене кохання в 20 років це п**єц звичайно, нікому було виговоритися, хоча б мамі, друзям було п * х", " щиро шкода хлопця ...горе батькам ...", "Ох батьки його звичайно будуть заганятися тепер до кінця життя на рахунок його слів з приводу того що йому нічого не дали", - пишуть харків'яни в коментарях.

Відео останніх хвилин життя хлопця тут.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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