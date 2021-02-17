В Харкові прощаються з 27-річним бійцем Дмитром Мироненком

14 лютого в районі селища Новолуганське, в Донецькій області, в результаті підриву загинули троє українських військовослужбовців

Один із загиблих-26-річний харків'янин, старший солдат Дмитро Мироненко.

З Дмитром Мироненком прощаються сьогодні на Алеї Слави кладовища №18.

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Раніше ми писали, що в останню путь провели 36-річного військовослужбовця Олександра Глушка, якого 11 лютого вбила куля снайпера на Донбасі

Тіло загиблого привезли із зони ООС 12 лютого – на кордоні Полтавської області воїна зустрічали десятки полтавців.

Вранці 13 лютого у Свято-Успенському кафедральному соборі пройшло прощання родичів із загиблим, після чого тіло воїна привезли на площу перед обласною держадміністрацією, де сотні жителів Полтави вклонилися герою.

бойовики, військові РФ, Донбас

Попрощатися з Олександром прийшли його рідні, побратими та односельці.

Потім тіло бійця повезли в село Руновщина Полтавського району, де його поховали на місцевому кладовищі.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

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