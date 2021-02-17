На тілі харків'янки, знайденої вчора в квартирі під час пожежі експерти нарахували понад 20 ножових поранень
Копи вийшли на слід 32-річного чоловіка, з яким потерпіла раніше співмешканувала в будинку під Харковом.
Рік тому вона кинула чоловіка через його постійні знущання і образи. До того ж, зловмисник не раз піднімав на жінку руку. Потерпіла рік тому зняла квартиру в Харкові і разом з дітьми переїхала в місто.
Увечері 16 лютого жінка була вдома одна, зловмисник прийшов до неї і жорстоко розправився з колишньою співмешканкою - він вдарив її ножем більше 20 разів.
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Після скоєння злочину він підпалив квартиру.
Відео затримання чоловіка можна побачити тут.
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".