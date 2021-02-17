У трьох районах Харкова відключили теплопостачання
Кілька будинків, ліцей і коледж залишилися без опалення.
Про це повідомляє комунальне підприємство "Харківські теплові мережі".
Графік відключення опалення на 17 лютого:
Індустріальний район: пр. Олександрівський, 182 до 17:00;
Київський район: вул. м. Бажанова 28, вул. Академічна, 1 до 20:00;
Слобідський район: вул.Самосновська, 36 (електромеханічний коледж), вул. Воровського, 21/23 (ліцей).
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Відключення пов'язані з ліквідацією дефектів трубопроводу.
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".