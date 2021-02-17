У трьох районах Харкова відключили теплопостачання

Кілька будинків, ліцей і коледж залишилися без опалення.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Харківські теплові мережі".

Графік відключення опалення на 17 лютого:

Індустріальний район: пр. Олександрівський, 182 до 17:00;

Київський район: вул. м. Бажанова 28, вул. Академічна, 1 до 20:00;

Слобідський район: вул.Самосновська, 36 (електромеханічний коледж), вул. Воровського, 21/23 (ліцей).

Відключення пов'язані з ліквідацією дефектів трубопроводу.

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".