Харківські лікарі врятували жінку

Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Вдень 16 лютого бригада "швидкої" змогла реанімувати 72-річну жінку.

Жінку врятувала бригада у складі лікаря Мелешкова Р. В., фельдшера Раєвського Д. С. і водія Смирнова А. Ю.

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Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".