В Харкові в таксі з сумки виповз пітон
Фото опубліковано в декількох пабліках регіону.
Таксист прийняв замовлення на доставку сумки, в якій нібито знаходилися тістечка. По дорозі з сумки виповзла змія.
"Взяв замовлення "доставка". Сказали, шо тістечка потрібно передати. Ну, ок, поїхав, в дорозі ця херня почала вилазити з сумки. Потім вилізла повністю", - наводить слова водія один з пабліків.
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"Повернутися у вихідну точку і дати по мордам потрібно однозначно і краще пару раз. Дуже жорстко! Є ж люди, які не переносять гадів зовсім. Ви чого творите, замовники??? Термін вирішили собі заробити?"– написав харків'янин в коментарях.
Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.
15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.
Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.
ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".