На Харківщині банду залякувала місцевих підприємців з метою отримання грошей

Щомісяця вони вимагали від бізнесменів «данину» у розмірі 10-15 тисяч доларів США, передає «ГородХ».

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, всього в злочинну групу входило троє чоловіків. Затримати поки вдалося тільки двох-організатора і його помічника.

Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, кастет, стилет, фінські ножі, нунчаки, посвідчення журналіста на ім'я організатора, гроші в різній валюті (загальна сума 184 тисячі гривень) і «чорні» записи.

Якщо їх провину доведуть в суді, їм загрожує провести за гратами до 7 років.

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".