96-річний житель Харкова став найстаршим нареченим минулого року

За словами начальниці Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тетяни Філатової, в цілому в 2020 році в Харківській області одружилися 12 020 пар.

"55 парам був знижений шлюбний вік і дозволено одружитися в 16 років. Тому наймолодшим нареченим було 16 років", - повідомила Тетяна Філатова.

А ось найстаршим нареченим минулого року виявився 96-річний житель Харкова. Чоловік одружився на 69-річній жінці. Двадцять років пара була у відносинах, а в 2020-му вирішила узаконити свої стосунки.

Раніше ми писали, що в Харківському районі загорівся вантажний автомобіль.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

15 лютого вночі надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в селищі міського типу Високий на вулиці Київській.

Під час руху загорівся моторний відсік і кабіна вантажівки «ГАЗ-53» 2004 року випуску.

ДСНС повністю загасили пожежу, причина виникнення пожежі встановлюється.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".